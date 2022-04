Ashley Young senza limiti: “36 anni? Solo un numero. Gerrard simile a Ferguson…”

Parla l'inglese tra passato, presente e futuro

Redazione ITASportPress

In Italia lo ricordiamo per il suo passato all'Inter, ma Ashley Young continua a correre e far registrare numeri importanti in Premier League con la maglia dell'AstonVilla. Il calciatore inglese ha da poco tagliato il traguardo delle 200 presenze col club e ha in mente di replicare tale record.

Parlando a Sky Sports, il giocatore 36enne si è soffermato sulla sua esperienza, sulla sua età e anche sul proprio futuro anche in relazione alle ipotesi ritiro arrivate nelle ultime settimane.

36 E NON SENTIRLI - Ashley Young non ha fatto giri di parole a proposito della sua voglia di continuare a giocare: "Penso di essere un giocatore più saggio rispetto al passato. Ovviamente sono un giocatore molto più vecchio di quello che ero quando sono arrivato qui per la prima volta. La mentalità vincente l'ho sempre avuta, la voglia di lottare e la determinazione nel volere il successo. Ho avuto una conversazione con il mio agente l'altro giorno e stavamo parlando di ciò che ho ottenuto e penso di essermi seduto e di avergli detto: '200 presenze, forse potremmo farne altre 200'. Non sono sicuro che sia possibile, ma è così che sono, so di aver fatto bene ma penso che ci sia molto di più da dare, non rallento". "L'altro giorno ho parlato con il mio agente a proposito di arrivare a compiere 40 anni e ho visto che mancano ancora altri tre anni. Non ho intenzione di appendere le scarpette al chiodo ora. 36 è solo un numero. L'età è solo un numero".

GERRARD E FERGUSON - Un passaggio interessante anche sul suo attuale mister Steven Gerrard: "Lo si vedeva già da calciatore come fosse pronto a fare l'allenatore. Se è simile a Ferguson? Io ho avuto la fortuna di essere anche il capitano di quella fantastica squadra allenata dal The Boss. Penso che abbiano dei tratti simili, sì. Lo si nota dall'approccio alla partita ma soprattutto da come ti fa allenare".