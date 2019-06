Aston Villa, John Terry rinnova fino al 2021 il contratto di vice-allenatore

Ora è ufficiale: John Terry rimarrà all’Aston Villa come assistant coach di Dean Smith almeno fino al 2021. Il club inglese ha comunicato tramite i propri canali web e social il rinnovo del contratto dell’ex bandiera del Chelsea, che ricopre il ruolo di vice-allenatore da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. Terry, classe 1980, dopo una vita in maglia Blues ha terminato la propria carriera di calciatore proprio con la maglia dei Villans, in Championship, totalizzando 35 presenze e un gol. L’Aston Villa è reduce dalla promozione in Premier League grazie alla vittoria nella finale playoff contro il Derby County di un altro ex veterano del Chelsea, Frank Lampard.