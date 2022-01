Aston Villa scatenato grazie a Gerrard: obiettivo riportare in Premier… Suarez

Villans scatenati: dopo Coutinho si pensa al Pistolero

Redazione ITASportPress

Non solo Philippe Coutinho. L'Aston Villa vuole riportare in Premier League Luis Suarez. Questa la bomba di mercato che viene ripresa anche dal Daily Expressche spiega come le indiscrezioni riportate dal giornalista spagnolo Gerard Romero su Twitch abbiano decisamente qualche fondamenta.

Tutto è dovuto a Steven Gerrard che ha intenzione di "riunire" i due ex Barcellona. Dopo Coutinho, quindi, un altro colpo ad effette potenziale per i Villans che puntano a stupire in campionato. Da quanto si apprende, Suarez, ora all'Atletico Madrid, sarebbe in uscita e avrebbe già rifiutato alcune proposte dal Brasile come quelle del Palmeiras, del Corinthians e dell'Atletico Mineiro.

Il Pistolero avrebbe detto no anche all'Arabia Saudita con la speranza che un club di Premier League, e in questo caso magari proprio l'Aston Villa, possa farsi avanti in maniera concreta. A sostegno di questa ipotesi, l'ottimo rapporto tra Suarez e Gerrard che sono anche stati compagni ai tempi del Liverpool.