Atalanta attenta, Salah ritrova il sorriso e si allena dopo il Covid

Domani in campo oppure no? Mohamed Salah corre contro il tempo per tornare a disposizione di Jurgen Klopp e del suo Liverpool. Magari proprio per la sfida di Champions League di mercoledì sera contro l’Atalanta. I Reds affronteranno la Dea ad Anfield e, a fronte dei ben noti problemi difensivi, potrebbero ritrovare uno dei loro punti di forza nel pacchetto avanzato.

Salah si allena in palestra

Sarà con ogni probabilità Jurgen Klopp a sciogliere ogni dubbio in queste ore sulla presenza o meno di Salah contro l’Atalanta. Eppure, dal sorriso dell’egiziano sembra che le intenzioni siano piuttosto chiare. L’attaccante si allena, si è negativizzato dal Covid-19 e non ha alcuna intenzione di mancare all’appuntamento con la Champions League. Se non dal primo minuti, l’ex Roma vorrà essere della gara e aiutare i suoi contro la Dea. I nerazzurri sperano, chiaramente, di non vederlo in campo, ma lui sembra essere di parere opposto…