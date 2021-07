Atalanta, Messi vuole Romero e il Barcellona si attiva

Oltre all'interesse della società inglese del Tottenham, sembra che anche il Barcellona abbia sondato il terreno per Romero.

BARCELLONA - Secondo il Mundo Deportivo, qualora l'Atalanta aprisse alla cessione del difensore argentino, in prestito con obbligo di riscatto, il Barcellona si fionderebbe immediatamente sulle tracce di Romero. La società catalana è in cerca di un difensore affidabile, in grado di dare garanzie e di rinforzare l'intero pacchetto arretrato. Questo interesse, potrebbe scatenare l'asta con il Tottenham, base di partenza 50 milioni di Euro.