Atalanta, ricordi Maxi Moralez? Torna al New York City: “Sono a casa”

Lo stesso calciatore ha ammesso: "Sto tornando a casa, questo club e questa città significano tutto per me e la mia famiglia, non potrei essere più emozionato. Sono grato al Club, David Lee e Nick Cushing per avermi dato questa nuova opportunità. Quando me ne sono andato, sapevo di voler tornare in qualche modo, mi mancava la città, le persone, l'ambiente e la quotidianità. Sono stato sette mesi in Argentina dove mi sentivo che doveva ripagare quanto successo nella mia infanzia (il giocatore aveva iniziato la carriera al Racing ndr) ma mi mancava questo club e ora sono qui e sono molto felice".