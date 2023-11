Athletic, Nico Williams: “Barça, Real e inglesi? Vuol dire che lavoro bene”

Intervistato dal quotidiano spagnolo El Periodico de España, Nico Williams ha parlato delle voci di mercato sul suo conto. Come raccontato dai portali iberici, il calciatore dell'Athletic Bilbao sembrerebbe essere entrato nel mirino di Barça, Real Madrid e di alcune big della Premier League. Interessamenti di certo di livello per Nico Williams, che non nasconde le proprie ambizioni, pur restando attento alle vicende attuali con l'Athletic Bilbao. "Che grandi squadre come Barça, Real Madrid o club inglesi mi prestino attenzione significa che sto facendo bene il mio lavoro. Ho chiara la decisione che voglio prendere, ma alla fine questa è una cosa a cui pensano i miei agenti, che sono con me da quando avevo 11 anni. E ci sono i miei genitori, mio ​​fratello... Vedremo ma sono molto tranquillo" - ha spiegato il calciatore dell'Athletic Bilbao. Infine, in queste ore ha parlato anche il suo agente Felix Tainta e lo ha fatto ai microfoni di "El Correo", parlando chiaramente del futuro del suo assistito: "Non c'è un'offerta definitiva né da parte della società né del giocatore" - ha spiegato Felix Tainta.