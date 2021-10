Atletico Bilbao in crisi finanziaria: chiederà quota Covid ai soci

Il club discuterà della proposta a fine mese

Redazione ITASportPress

La crisi finanziaria dovuta alla pandemia di Covid-19 ha colpito inevitabilmente anche il mondo del calcio. Le società stanno cercando il modo di andare avanti e in Spagna, precisamente all'AtleticoBilbao, stanno pensando ad una soluzione per cercare di limitare i danni.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, alla fine del mese, precisamente il prossimo 23 ottobre, i vertici societari incontreranno i soci del club in una riunione nella quale si dovrà decidere come agire per andare incontro a quelle che saranno le perdite di bilancio dovute al coronavirus. In tal senso, pare che una soluzione potrebbe arrivare da quella che verrà denominata "quota (o tassa) Covid".

Questa iniziativa prevede l'inserimento di tale "imposta", corrispondente a 120 euro per ciascun socio. Nel caso in cui tutti versassero tale somma, entrerebbero nelle casse del club biancorosso circa 5,2 milioni di euro. Si tratterebbe di un'aggiunta alla quota annuale, ridotta da 600 a 446 euro a causa delle partite casalinghe giocate a porte chiuse alle quale non si è potuto prendere parte.

Non resta che attendere e capire se la famiglia dell'Atletico Bilbao approverà tale soluzione.