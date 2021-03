Atletico Madrid, 309 volte Simeone: è l’allenatore più vincente della storia del club

Siamo sicuri che nella sua testa avrebbe preferito ottenere questo traguarda una gara prima, nel sentitissimo derby contro il Real Madrid. In ogni caso, Diego Pablo Simeone è riuscito comunque a scrivere una bellissima e vincente pagina della storia del suo Atletico Madrid.

Il Cholo, impegnato con i suoi nelle scorse ore nel match di Liga contro l’Atletico Bilbao, è diventato il tecnico con più vittoria alla guida dei Colchoneros.

Simeone nella storia dell’Atletico Madrid

Come sottolineato dalla stessa società madrilena sui proprio canali anche social, Diego Pablo Simeone, con ben 309 vittorie alla guida dell’Atletico Madrid, è diventato il tecnico più vincente della storia della società.

Superato anche Luis Aragones, fermo a 308. Adesso il Cholo è in solitaria e ha ottenuto questo record con oltre cento gare in meno rispetto a chi lo precedeva prima. Dal 2011 ad oggi, Simeone ha portato il club di Madrid ai massimi livelli in Europa e nel mondo vincendo, tra le altre, anche una Liga e due Europa League. Quest’anno può provare a ripetersi in campionato…