Atletico Madrid, altra partita senza gol: attacco mai così anemico nella storia

L’Atletico Madrid non riesce a decollare. Mancano vittorie, e per vincere bisogna segnare, cosa che sta capitando davvero poco ai Colchoneros negli ultimi tempi, nonostante le tante conclusioni a rete. Ieri, nell’anticipo di Liga contro il Villarreal, il risultato è rimasto fisso sullo 0-0 nonostante i 18 tiri verso la porta avversaria. Nelle ultime quattro partite, considerata anche la sfida di Champions contro la Juventus, una sola rete all’attivo, quella del 23 novembre sul campo del Granada (1-1, firma di Renan Lodi). Il totale, in Liga, fa 16 gol in 16 gare disputate, una media molto scarsa di una realizzazione per partita che mai l’Atletico Madrid aveva avuto a questo punto della stagione nelle 83 Primera Division spagnole giocate.

Il Mundo Deportivo sottolinea un aspetto particolarmente interessante: l’Atletico Madrid del 2013-14, a questo punto della stagione, aveva in tutto segnato già 43 gol, di cui 17 realizzati da un unico giocatore, Diego Costa. Quindi, uno in più rispetto a tutta la squadra in questo momento. Insomma, il club rojiblanco ha vissuto tempi migliori ed è solito andare a segno più spesso: Joao Felix e compagni sono chiamati a una inversione di tendenza se vogliono dire la propria in questo campionato (ma anche in Europa).