Atletico Madrid, ansia per Joao Felix: infortunio all’esordio

Un acquisto da record, che è costato ben 126 milioni di euro e che adesso tiene con il fiato sospeso l’Atletico Madrid: Joao Felix, nella sua prima apparizione con la maglia dei Colchoneros, è infatti andato subito ko, facendo tremare i propri tifosi.

INFORTUNIO – L’ex Benfica, nel corso dell’amichevole contro il Numancia, vinta dalla formazione di Diego Simeone per 3-0, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 28′ minuto dopo aver subito un colpo al ginocchio. Il portoghese, uscito tra gli applausi, ha lasciato il campo zoppicando vistosamente, ma le prime notizie che filtrano lasciano ben sperare: per il giocatore non dovrebbe trattarsi di niente di grave.