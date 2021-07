Atletico Madrid, arrivano 300 milioni di prestito

Il debito netto della squadra biancorossa era salito fino 590 milioni di euro, 870 milioni in termini lordi

L’Atletico de Madrid ha ottenuto un prestito di 300 milioni di euro da tre diversi fondi statunitensi, operazioni che insieme all’aumento di capitale di 180 milioni permetteranno al club di affrontare le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. L’accordo -secondo calcioefinanza.it- è stato raggiunto con i fondi Prudential, Barings e Metfile Investment Management, e consentirà al club di rimborsare gli oltre 200 milioni che doveva alla banca Inbursa. Inoltre, l’Atletico de Madrid aveva conti in sospeso anche con il fondo inglese 23 Capital, che ha prestato ai Colchoneros più di 100 milioni di euro per firmare Joao Félix, e con Rights & Media Funding, sempre per 100 milioni, con tanto di diritti televisivi e incassi di biglietteria del club come garanzia.