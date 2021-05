Atletico Madrid, caso Joao Felix: tifosi lo insultano dopo allenamento

Il portoghese beccato dai propri fan: "Vai via mercenario!"

Redazione ITASportPress

Da una parte una Liga da raggiungere col suo Atletico Madrid, dall'altra una situazione personale tutto tranne che felice. Joao Felix non sta vivendo un bel periodo di forma in maglia Colchoneros e non riesce ad essere protagonista dopo una prima parte di stagione decisamente migliore.

Il talento portoghese, nelle ultime settimane, a causa anche di una condizione fisica piuttosto precaria, non è praticamente mai stato schierato dal primo minuto dal tecnico Simeone cosa che ha portato anche ad una mancanza di risultati per la stessa squadra con la Liga che si è riaperta con Barcellona, Real Madrid e anche Siviglia in agguato.

COme scrive Deportes Cuatro, il talento portoghese è stato pizzicato da un nutrito gruppo di tifosi nel corso dell'ultimo allenamento. Con sole 5 reti in 37 partite e 2.281 minuti giocati, Joao Felix non "sta piacendo" ai fan madrileni che lo avrebbero aggredito verbalemente con frasi come "Mercenario", "Vai via da questa squadra!".

Vedremo se questa situazione verrà risolta in caso di buona prestazione nel prossimo match dei Colchoneros o se vedrà un secondo, spiacevole, episodio. Non il modo migliore per affrontare il finale intenso della Liga...