Atletico Madrid, Cerezo apre a Griezmann: “Speriamo possa tornare da noi”

Il presidente Colchoneros apre al possibile ritorno del francese

"Griezmann è un giocatore magnifico e spero che possa tornare da noi", ha detto Cerezo senza timori. Allo stesso tempo, però, il patron del club di Madrid sè è detto cauto sulla possibilità che il Barcellona si lasci scappare il giocatore dopo averlo pagato parecchio solamente poche stagioni fa: "Qualsiasi squadra sarebbe molto contenta di avere in rosa uno come Griezmann".

Nel corso dell'intervista, anche alcuni passaggi su altri due calciatori: Luis Suarez e Joao Felix. " L'arrivo di Suarez è stata una benedizione per il club. Il suo futuro? Lo vedo molto felice, davvero tanto qui". Sul giovane portoghese, invece: "Aria d'addio? No, non c'è possibilità per lui di lasciare la squadra. Deve sicuramente adattarsi ancora ma sono fiducioso farà tante cose buone per l'Atletico Madrid".