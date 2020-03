Atletico Madrid, Cerezo assicura: “Nessun problema con i tagli agli ingaggi”

La pandemia che sta affliggendo il mondo intero ha avuto pesanti ripercussioni anche sul mondo dello sport. Negli ultimi giorni ci sono stati dibattiti riguardo al taglio degli stipendi dei calciatori. Le mancate entrate degli sponsor e dei diritti TV sta mettendo a serio rischio i bilanci societari e molte squadre hanno chiesto sacrifici alle rispettive rose.

ATLETICO MADRID – In casa Atletico la situazione non è sicuramente differente. Anche il calcio spagnolo si è fermato e mentre il Barcellona sta facendo un vero e proprio braccio di ferro con la società, nei dintorni del Wanda Metropolitano la situazione è completamente diversa. A confermarlo è stato il presidente Cerezo a Marca: “Innanzitutto voglio tranquillizzare tutti sul fatto che nella nostra rosa e nel nostro staff non c’è nessuno risultato positivo. Inoltre assicuro che non ci saranno problemi nemmeno con i tagli agli stipendi“.