Atletico Madrid, Cerezo e i rumors su Cristiano Ronaldo: “Non so chi l’abbia inventata…”

Dopo un primo "parere" dato dai tifosi Colchoneros, contrari all'approdo dell'asso portoghese in squadra, ecco arrivare anche le parole di Enrique Cerezo , presidente dell'Atlético Madrid appunto, che ha parlato per la prima volta del possibile arrivo di CR7.

Il numero uno della squadra spagnola è stato categorico ai microfoni di El Partidazo de Cope: "Non so chi abbia inventato questa storia, ma è praticamente impossibile per lui venire all'Atletico Madrid", ha detto Cerezo spegnendo i rumors sul portoghese. E ancora: "Le voci sono voci e devono restare tali, perché se aumentano sembrano reali e non lo sono".