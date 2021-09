Atletico Madrid, Cerezo e il ritorno di Griezmann: “Capirei fischi dei tifosi ma…”

Il presidente colchoneros sul ritorno del francese

AFFARE E TIFOSI - "Se n'è andato in modo strano, ma ha dimostrato di essere pazzamente voglioso di tornare all'Atletico de Madrid. Ci sono tifosi a cui non piacerà, ma ce ne sono altri che sono stati contenti del suo ritorno e alla fine l'importante è il rendimento e avere una rosa migliore", ha spiegato Cerezo. "Diciamo che il trasferimento di Griezmann è arrivato in condizioni straordinarie per noi e questo dimostra la voglia che aveva di giocare qui. Ripeto, capirei i fischi, ma non porteranno a nulla".