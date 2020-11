Atletico Madrid, Cerezo: “Griezmann è uno dei migliori tre in Europa. Messi…”

L’avventura di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona sembra essere un calvario continuo. Eppure era abbastanza prevedibile che il club catalano avrebbe incontrato difficoltà nell’accogliere Griezmann così come era stato al momento del suo arrivo a Madrid: “Quando è andato via gli ho detto di cuore : “Spero che ti trattino e che ti amino come qui all’Atletico” – ha dichiarato il presidente Cerezo – .

UNO DEI MIGLIORI 3

“Non so se il Barcellona stia amando Griezmann come abbiamo fatto noi: ha trovato un club in una situazione difficile, ma il Barça ha una rosa magnifica – spiega Cerezo – . Quando le cose vanno male ne risentono tutti, si spera che questa situazione passi presto. Griezmann è uno dei tre migliori giocatori in Europa, lo ha dimostrato con la maglia dell’Atletico e con la Francia”. Il presidente dell’Atletico tocca anche il tema Messi: “È un giocatore del Barcellona, che non lo lascerà partire per nessun motivo. Il futuro di Messi è a Barcellona e lui lo sa. Quando le acque si calmeranno, torneremo a vedere il solito grande Messi e il grande Barça di sempre. All’Atletico come Suarez? Noi siamo contenti così. Non è che manca il posto nell’11 titolare, manca la firma”.