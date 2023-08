Continuano le "prove di forza" in casa Atletico Madrid per quanto riguarda società e Joao Felix. Da tempo il giovane talento portoghese ha espresso il suo desiderio di non giocare per i Colchoneros la prossima stagione. Prima Simeone e poi il presidente Enrique Cerezo hanno più volte replicato all'attaccante. Ora, ancora il numero uno del club non ha fatto mancare nuove stoccate al fantasista.