Atletico Madrid, Cerezo: “Mai pensato all’addio di Simeone”

Parla il presidente Colchoneros

Una stagione sicuramente sotto le aspettative con qualche rumors di troppo anche legato al futuro di mister Diego Pablo Simeone . Parliamo dell'annata dell' Atletico Madrid che in Liga ha vissuto una serie di alti e bassi che l'hanno allontanato dalle posizioni di vertice. Eppure, come sottolineato dal presidente Enrique Cerezo a El Partidazo de COPE, non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che il Cholo dovesse rimanere alla guida del club.

CONFERMA - "Il futuro di Simeone? È una risorsa importante del club che dobbiamo mantenere. Non ci è passato mai per la testa che Simeone non dovesse più essere l'allenatore dell'Atletico Madrid. Non sarebbe logico o giusto cercare un altro allenatore. Credo proprio che avremo Simeone ancora per un po'...", ha confermato Cerezo. Un pensiero poi anche su Joao Felix: "Joao Felix è un grande giocatore e a volte le cose non vanno come vorresti. Lo hanno criticato molto, lui va in campo e lo stanno già criticando. In qualsiasi momento da qualsiasi parte".