Atletico Madrid, Cerezo si sfoga: “Var non mi piace. Noi giochiamo sempre in 9 perché…”

SFOGO - "Non è stato un buon pomeriggio né per l’arbitro né per il Var. Quello che mi ha più sorpreso è la disparità di criterio nella stessa sfida. Questo non lo comprendo. Questo è la quantità di falli che subiscono Joao e Morata senza che vengano puniti", ha detto Cerezo facendo riferimento all'ultima sfida dell'Atletico Madrid in Liga. "Non è normale giocare sempre in 9 perché abbiamo Morato e Joao per terra per l’80% della partita. L’arbitro deve proteggere i giocatori da tanti falli”.