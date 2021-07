Atletico Madrid, Cerezo: “Simeone resta quanto vuole. Griezmann? Non escludo nulla…”

Le parole del numero uno colchoneros

Un ritorno di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid? Il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, non lo esclude ma giudica difficile l'operazione. Il numero uno del club ha parlato a Cope del possibile ritorno dell'attaccante francese ora al Barcellona: "Non escludo nulla, ma quello che possiamo dire è che non è un'operazione facile. Attendiamo notizie, non solo da Griezmann ma anche da altri giocatori. Ma lo ripeto, è un'operazione difficile".