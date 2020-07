Atletico Madrid, Correa cholismo puro: “Ogni volta che indosso questa maglia do tutto fino alla morte”

Lunga ed interessante intervista da parte di Angel Correa, trequartista dell’Atletico Madrid, rilasciata ai microfoni di Radio Marca. Il classe 1995, in passato accostato in ottica mercato anche a qualche squadra italiana, ha parlato di diversi temi legati a questa particolare stagione 2020. Dall’atteggiamento dei colchoneros al prossimo impegno in Champions League, appuntamento che tornerà ad agosto con la formula della Final Eight.

Correa: “Pronto alla morte per la maglia. E in Champions…”

Dopo le voci su una possibile partenza, le prime domande sono sul suo destino. Correa, in questo caso, si dimostra assolutamente dedito alla causa dell’Atletico Madrid: “Dipende da cosa mi dirà il club e cosa vorranno da me. Io come sempre, ogni volta che indosso la maglia di questa società do tutto fino alla morte. Non importa se gioco da titolare o meno. Do il massimo sempre”. Cholismo allo stato puro per il giocatore argentino che poi ha commentato il finale di stagione con la Champions League ormai prossima: “Se siamo i favoriti? Non credo che l’Atletico Madrid sia favorito, sicuramente noi stiamo lavorando molto duramente per fare bene. In Champions League ci sono tante incognite e qualsiasi squadra può farti male…“.

E ancora sulle voci di mercato: “Quando si parlava di un mio trasferimento ho voluto chiarire tutto con la società. Poi, una volta avvenuto questo, ho parlato con Simeone che ha iniziato a puntare su di me. Lui mi conosce bene, sono qui da tanti anni ormai. Sa che posso giocare in più posizioni. Poi c’è stata la pandemia che ha fermato tutto. Per me è stato molto difficile. Per fortuna lo staff tecnico mi ha aiutato molto anche mentalmente. Devo ringraziarli tutti”.

