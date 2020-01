Atletico Madrid, Correa (fin troppo) sincero: “Come si ferma Messi? Non ne ho idea…”

Angel Correa, centrocampista avanzato o attaccante dell’Atletico Madrid, si prepara alla semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Parlando all’agenzia stampa EFE, il classe 1995 accostato anche ad alcuni club italiani questa estate, ha parlato del proprio momento e della gara contro i blaugrana.

ATLETICO – “Se sto vivendo il mio momento migliore all’Atletico? Non so se sia il mio momento migliore, perché lavoro sempre per migliorare e continuare a giocare. Simeone insiste sulla fase difensiva con me e devo ammette che quando mi ha messo a giocare sulla fascia ho sofferto un po’. Ora mi sono abituato ma all’inizio è stato strano: devo comunque molto a Simeone, mi stanno aiutando a crescere. Il Milan? Quel che è successo è ormai il passato, ora voglio fare bene per la squadra e per finire una grande stagione”.

BARCELLONA – E sul prossimo rivale, ed in particolare sull’uomo più rappresentativo dei blaugrana Lionel Messi: “Il Barcellona si ferma rimanendo concentrati per 90 minuti e senza sciupare le occasioni. Come si ferma Messi? A questa domanda non c’è risposta. In Nazionale è sempre molto calmo, non è solo il miglior calciatore al mondo ma anche una grande persona. Dà sempre consigli ai più giovani”, ha concluso Correa.