Atletico Madrid, ecco Witsel: “Simeone tra i top al mondo. C’è un gruppo di qualità”

L'ACCOGLIENZA - "Volevo continuare il più a lungo possibile ai massimi livelli e l'Atlético è un club che me lo permetterà. Ecco perché sono qui oggi. Mi hanno accolto davvero molto bene. I compagni sono molto gentili con me, ho avuto una calorosa accoglienza. Parlo un po' di spagnolo, quindi per me le cose sono più facili. I primi allenamenti sono stati duri, ma è così che deve essere. È un po' diverso da quello che facevo a Dortmund, ma finora sta andando molto bene. Ho giocato in molti club, molti Paesi ed essendo qui, dopo essermi allenato con loro, penso che sia il gruppo in cui c'è più qualità. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo".