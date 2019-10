Atletico Madrid, foto di squadra…ma si dimentica di Vrsaljko

Giornata speciale in casa dell’Atletico Madrid. Per i Colchoneros appuntamento per le foto di rito per la stagione 2019-2020. La prima squadra ha posato per la tradizionale foto da consegnare agli annali. Nell’immagine, pubblicata sui canali ufficiali del club, però, manca un tesserato del club spagnolo. Una vecchia conoscenza del calcio nostrao: Sime Vrsaljko.

L’esterno croato è stato dimenticato dall’Atletico Madrid. Il giocatore, assente da diversi mesi dopo l’intervento al ginocchio subito lo scorso 13 febbraio, che lo costrinse tra l’altro a interrompere la sua avventura con la maglia dell’Inter, non figura nella foto e non viene neppure citato. I colchoneros lo hanno dimenticato ma, come sottolinea anche Marca, lo aspettano in campo al più presto.