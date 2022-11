Atletico Madrid fuori dall’Europa, tifosi contro Simeone chiedono l’esonero

Niente ottavi di Champions, niente retrocessione in Europa League, ma soprattutto anche l'attuale grande distacco dalla Liga dove il Real Madrid e il Barcellona sono ben distanti. Parliamo della situazione non felice all'Atletico Madrid che, sotto la guida di Diego Pablo Simeone, sta vivendo un momento durissimo che, nella notte, ha visto il picco di amarezza con l'uscita dall'Europa del pallone a seguito della sconfitta col Porto.