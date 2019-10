Atletico Madrid, grinta Morata: “Può essere una grande stagione. Valencia? Non sarà una bella visita per loro…”

Alvaro Morata è fiducioso e carica la squadra. L’Atletico Madrid ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione ma l’ambizione è sempre la stessa: vincere. L’attaccante dei Colchoneros ha parlato alla tv ufficiale del club in merito ai prossimi impegni, ad iniziare dalla sfida in campionato contro il Valencia: “Mi aspetto una gara tosta. Dopo la sosta è sempre un match importante. Ci sarà un grande clima in casa nostra, nel nostro stadio e con i nostri tifosi. Non sarà facile per noi, ma neppure per loro. Anzi, sicuramente non sarà una visita piacevole per loro”.

STAGIONE – Sull’annata appena iniziata, la squadra e gli obiettivi stagionali, Morata ha poi commentato: “Siamo partiti bene. Abbiamo cambiato tanto in estate, ci serve tempo per adattarci e conoscerci meglio. Adesso siamo tra le prime e questo è sempre positivo, può essere una grande stagione se continueremo così”, ha concluso l’ex Juventus e Real Madrid.