Atletico Madrid, guaio Diego Costa: ernia del disco cervicale. Rischio operazione

Grana in casa Atletico Madrid. Il bomber spagnol Diego Costa soffre di un’ernia al disco cervicale. Le condizioni dell’attaccante preoccupano il club colchoneros che questa mattina ha pubblicato un comunicato ufficiale su proprio giocatore.

Attraverso i profili anche social, l’Atletico Madrid ha reso noto che Diego Costa soffre di un’ernia al disco cervicale la cui gravità verrà valutata nei prossimi giorni. Ul numero 19 verrà sottoposto ad ulteriori esami per capire quale sia il trattamento migliore da seguire ed eventualmente per stabilire i tempi di recupero. Il rischio di un’operazione è molto alto. In questa stagione Diego Costa ha segnato solo 2 gol in campionato in 11 presenze ed è ancora a secco in Champions League. Non un bel bottino per il centravanti di Simeone.