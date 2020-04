Atletico Madrid, il coronavirus aiuta Morata: ok dei medici dopo l’infortunio

Arriva una buona notizia in casa di Alvaro Morata. Non solo l’arrivo del terzo figlio, ma anche una guarigione dall’infortunio davvero importante. L’attaccante dell’Atletico Madrid, infatti, si era infortunato nell’ultima serata di Champions League nella sfida giocata a Liverpool. Un problema muscolare che avrebbe impedito al giocatore di scendere in campo per circa un mese.

L’emergenza coronavirus ha aiutato il centravanti spagnolo che avrebbe risolto il problema ai muscoli ischio crurali. Morata, adesso, come riporta Mundo Deportivo avrebbe avuto l’ok da parte dello staff medico dei colchoneros per tornare ad allenarsi seguendo un programma specifico e rimettersi in pari con i compagni. Il tutto, rigorosamente da casa.