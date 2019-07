Atletico Madrid, il saluto di Filipe Luis: “Non è un addio, tornerò in questo club”

Dopo nove anni, con la parentesi del 2014-2015, quando ha indossato la maglia del Chelsea, Filipe Luis lascia l’Atletico Madrid. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, lo stesso brasiliano, di ritorno dopo l’esperienza in Copa America.

SALUTO – “Sono qui per ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa avventura. Sono stati i migliori anni della mia vita e qua sono sempre stato trattato al meglio. Per me questo è un giorno felice, parto infatti consapevole di aver dato tutto. Questo non è un addio: è un saluto come calciatore, ma in futuro tornerò in questa società”.

FUTURO – Adesso per il difensore è pronta l’esperienza con il Flamengo, dove ad attenderlo c’è un contratto di due anni e mezzo.