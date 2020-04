Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano si trasforma: si prepareranno fino a 50mila pasti per le famiglie colpite dal coronavirus

Non solo un aiuto economico concreto ai dipendenti che lavorano costantemente nell’ambiente, l’Atletico Madrid si rende protagonista di un altro gesto molto importante nei confronti dei più sfortunati. Le cucine del Wanda Metropolitano, stadio dei Colchoneros, saranno utilizzate a scopo benefico.

Come scrive l’Ansa, infatti, l’Atletico Madrid fa fronte comune con la Comunità Autonoma di Madrid nella lotta al coronavirus in Spagna. Il presidente Enrique Cerezo, e Isabel Ayuso Diaz, numero uno della Comunità, hanno stretto un accordo per il quale le cucine dell’impianto del club saranno messe a disposizione dei più bisognosi per preparare pasti per le famiglie economicamente più colpite dalla pandemia di Covid-19. Grazie all’accordo, dagli oltre mille metri quadrati delle cucine del Wanda usciranno da un minimo di mille ad un massimo di 50 mila pasti ogni giorno.

IL WANDA METROPOLITANO SI ILLUMINA PER I MEDICI