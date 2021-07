Atletico Madrid, in bilico la posizione di Saúl

Dubbi e incertezze assillano lo spagnolo. Continuare con l'Atletico Madrid o forzare la cessione?

GERARCHIE - In questo momento lo spagnolo non sembra più essere certo della titolarità. Il tecnico argentino vede Lemar come titolare, anche per colpa dei continui alti e bassi di Saúl, che hanno caratterizzato soprattutto l'ultima stagione. Il centrocampista sembra avere la testa già da un'altra parte, ansioso di provare un'esperienza nuova e diversa rispetto a quella di Madrid.