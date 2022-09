Atletico Madrid, Joao Felix: “Combatteremo per la Liga. Lavoro per il Pallone d’Oro”

Il fantasista portoghese a 360°.

Redazione ITASportPress

Intervista a Marcaper Joao Felix, stellina dell'Atletico Madrid e del Portogallo. Il fantasista dei Colchoneros ha affrontato diversi temi tra cui le ambizioni personali e di squadra per questa stagione ma soprattutto in ottica futura.

PERSONALE - "Sto bene e sono felice. Io leader? Ho la sensazione di dover fare di tutto per aiutare la società e la squadra", ha detto Joao Felix. "Cerco di dimostrarlo e se i miei compagni di squadra mi vedono come un leader, meglio è. In questo modo siamo più connessi e ci divertiremo molto di più". Sull'importanza di Simeone come allenatore: "Il Cholo mi ha insegnato cose che non avevo ancora imparato. Gli allenatori sono lì per insegnare queste cose. Le cose che mi ha mostrato mi fanno bene. È il suo ruolo".

AMBIZIONI - Spazio anche alla voglia di trionfare, a livello di squadra ma anche personale: "Se siamo pronti ad affrontare in campionato il Real e il Barcellona? Certo, noi combattiamo sempre per la Liga e lo dimostreremo anche nel derby". Sulla Champions: "E' sempre molto importante iniziare vincendo e vogliamo continuare così". Alla domanda sul Pallone d'Oro e se tale premio sia nei suoi pensieri: "Posso dire che è ancora lontano, ma un po' più vicino. Lavoro per questo. Cerco di fare di tutto per quello, tra qualche anno si vedrà se ci sono riuscito o meno".