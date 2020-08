Atletico Madrid, Joao Felix: “Mi ispiro a Griezmann. Voglio crescere e fare la storia del club come lui”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dalla stellina dell’Atletico Madrid Joao Felix ai microfoni di Marca. L’asso portoghese ha parlato in merito alla gara contro il Lipsia in Champions League e alla sua carriera in Colchoneros prendendo esempio da… Antoine Griezmann.

Joao Felix: “Voglio crescere e fare la storia dell’Atletico come Griezmann”

L’Atletico Madrid si prepara alla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Lipsia. Joao Felix non vede l’ora di scendere in campo e giocare questo torneo: “L’Atletico qualche hanno fa ha sfiorato la vittoria della Coppa e l’ha perso per qualche minuto (contro il Real Madrid ndr). Dobbiamo stare attenti sino alla fine. Giocare al Da Luz semifinale e finale? Beh, per me che sono portoghese e ho giocato nel Benfica sarebbe qualcosa di speciale. Mi piacerebbe, non lo nascondo. In quello stadio ho segnato il primo gol da professionista e ho un legame speciale. Debutto in un quarto di Champions? Non sono agitato. Spesso i giovani hanno meno pressione in queste partite e giocano la testa libera”.

E poi sulla sua fonte d’ispirazione: “Se mi ha ispirato Griezmann? Si, si. Lui ha fatto grandi cose. Mi ispiro a lui per quello che ha fatto e ha ottenuto all’Atletico Madrid. Ha fatto la storia qui e se posso essere come lui sono contento, se posso fare anche oltre sarà ancora meglio. Ha fatto molto con Simeone e io voglio imparare il suo gioco per migliorare ancora e ancora”.

