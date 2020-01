Atletico Madrid, Koke gioia e dolori: entra, segna e si fa male. Non ci sarà in finale di Supercoppa

Koke salterà la finale di Supercoppa di Spagna. Il centrocampista dell’Atlético Madrid ha subito un infortunio alla coscia destra nel corso della semifinale contro il Barcellona vinta dai Colchoneros nella serata di ieri.

Una notte particolare per il capitano della squadra di Simeone. Entrato ad inizio del secondo tempo, ha impiegato solo 20 secondi per fare gol e portare in vantaggio i suoi. Peccato che si sia infortunato poco dopo. Al 72′, infatti, Koke è uscito lasciando il campo a Llorente. Questa mattina, l’Atletico Madrid, attraverso il report medico, ha fatto sapere che per il calciatore si sospetta una lesione muscolare e che ulteriori controlli verranno effettuati al ritorno a Madrid. Per lui, dunque, niente finale contro i rivali del Real.