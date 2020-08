Atletico Madrid, pres. Cerezo: “Chi critica Simeone compri una squadra e poi…”

Dopo la scottante eliminazione in Champions League ad opera del Lipsia, in casa Atletico Madrid si è aperto un ampio dibattito in merito al futuro del tecnico Diego Simeone. A difenderlo, però, è stato il presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni del presidente dell’Atletico Madrid rilasciate a TVE in merito all’allenatore dei Colchoneros: “L’intoccabile Cholo? Perché? Un sacco di persone ne hanno discusso ieri sera. Quello che fa le formazioni è lui. Chi discute le sue formazioni compri una squadra, la costruisca e faccia tutto da sé”.

OTTIMISMO – “Dobbiamo stare tranquilli, la partita non è riuscita e dobbiamo tornare a casa, ma per il resto dobbiamo essere sereni. Penso che abbiamo avuto una stagione molto buona. Ci siamo qualificati per la Champions League, siamo arrivati tra i primi tre e alla fine siamo arrivati ​​ai quarti, il che non era affatto scontato”.

LE CRITICHE – “La gente è infastidita, e sta così perché non ci aspettavamo quel risultato. Il calcio è questo, certe cose succedono ed è andata. Non abbiamo avuto la nostra serata, adesso dobbiamo rialzarci. Abbiamo assunto Diego anni fa, non posso mettere in dubbio adesso il Cholo. Gioca come vuole e visto che i risultati sono fantastici, siamo felicissimi con lui. In Spagna nessuno è abituato ad avere un allenatore per otto anni. Che continuino pure a criticare Simeone, tanto noi continuiamo a vincere e siamo da otto anni di fila in Champions League. Criticare per criticare va bene, ma criticare i fatti è molto difficile”.