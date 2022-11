Atletico Madrid, pressione su Simeone: spunta Tuchel…

Cosa accadrà sulla panchina del club madrileno?

Redazione ITASportPress

24 punti in classifica in Liga, ben distante dalla vetta. Fuori dalla Champions League e dall'intera Europa. L'Atletico Madrid di Diego Simeone non sta vivendo un bel momento tanto che il futuro del mister non è mai stati in dubbio così come lo è ora.

In Spagna stanno aumentano le pressioni che vorrebbero un cambio di mister dopo tanti anni di Cholismo e Fichajes parla già di sostituto con tanto di nome in pole position.

Il media iberico, le cue parole sono riprese anche in Inghilterra dal Sun, parla dell'addio di Simeone come molto probabile e del possibile arrivo in panchina di Thomas Tuchel. L'ex manager di Psg e Chelsea, infatti, è il profilo di maggiore spicco che si trova ora libero e potrebbe essere un'alternativa di grande livello per riportare i Colchoneros dove meritano.

Il tedesco potrebbe pensare di rimettersi in gioco e di farlo in Liga in un club dal grande valore come quello dell'Atletico. Chissà se la sosta per il Mondiale porterà anche qualche novità in tal senso.