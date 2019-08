Atletico Madrid, pronta l’alternativa ad James Rodriguez: pronti 60 milioni di euro

È un mercato dalle grande firme e dalle spese folli per l’Atletico Madrid, che dopo aver speso 126 milioni di euro per il talento portoghese Joao Felix dal Benfica è pronto a spenderne circa la metà per un nuovo colpo. La corsa per il giocatore del Real Madrid James Rodriguez con il Napoli stenta a giungere verso la conclusione, così – come riportato da Marca – la dirigenza dei Colchoneros avrebbe scelto l’alternativa: Rodrigo Moreno, giocatore del Valencia. Per strapparlo alla formazione di Marcelino, serviranno però circa 60 milioni di euro. Più passa il tempo e più i rojiblancos sono costretti a cambiare obiettivo principale, anche perché sono sempre più probabili le cessioni di Kalinic e Correa nel reparto avanzato.