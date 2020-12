Atletico Madrid, retroscena addio Diego Costa: sarebbe quasi arrivato alle mani col vice di Simeone

Motivi familiari. Questa la motivazione secondo cui Diego Costa avrebbe chiesto e ottenuto la rescissione del proprio contratto con l’Atletico Madrid. Eppure, secondo quanto afferma il giornalista di El Transistor De La Morena, come riporta anche Marca, alla base dell’addio tra le parti ci sarebbero motivi legati al comportamento del giocatore.

Atletico Madrid: Diego Costa e i problemi con Nelson Vivas

Da quanto si apprende, i problemi di Diego Costa con l’Atletico Madrid non sarebbero nati per caso e neppure nell’ultimo periodo. Sarebbe stato un continuo crescere di vari malumori iniziati con i problemi fisici del giocatore, a cui ha fatto seguito l’arrivo di Suarez ed, infine, l’exploit finale con un episodio piuttosto duro con il vice di Diego Simeone, Nelson Vivas. I due sarebbero arrivati quasi alle mani.

Secondo De La Morena, Diego Costa era diventato sempre più una figura negativa per il gruppo e dopo aver chiesto di lasciare il club per questi apparenti motivi personali – la famiglia sarebbe andata in Brasile e lui voleva raggiungerla – e aver ricevuto un sì ma con diversi cavilli come non poter firmare per club che giocano in Champions, i rapporti si sarebbero completamente logorati. Da qui i pochi allementi del giocatore e l’addio finale.