Atletico Madrid, retroscena cessione Saul. Cerezo: “Affare chiuso alle 23.57”

Una sessione di calciomercato così ricca di colpi di scena raramente si era vista prima d’ora. Da una parte l’addio di pezzi pregiati dalla Serie A come Donnarumma, Cristiano Ronaldo, Hakimi e Lukaku. Dall’altra il clamoroso...

Una sessione di calciomercato così ricca di colpi di scena raramente si era vista prima d'ora. Da una parte l'addio di pezzi pregiati dalla Serie A come Donnarumma, Cristiano Ronaldo, Hakimi e Lukaku. Dall'altra il clamoroso passaggio di Messi dal Barcellona al Paris Saint-Germain. E giusto per non farsi mancare nulla, anche il ritorno ad effetto di Antoine Griezmann all' Atletico Madrid nelle ultimissime ore di trattative, anzi, sarebbe meglio dire minuti. A raccontare un particolare retroscena relativo proprio agli affari di mercato di casa Colchoneros è stato il presidente Enrique Cerezo ai microfoni di Onda Cero . Il ritorno de Le Petit Diable a Madrid è dovuto alla cessione di Saul al Chelsea, Un'operazione chiusa decisamente sul gong...

ALL'ULTIMO - Il numero uno dell'Atletico Madrid ha raccontato come sono andate le cose in chiave mercato: "Griezmann non ha lasciato Barcellona perché non si trovava bene ma semplicemente perché pensava che andare via e tornare qui sarebbe stata la cosa migliore per lui", ha esordito Cerezo. Un affare, quello dell'attaccante francese molto legato alla partenza di Saul, andato a Londra, sponda Chelsea: "Saul voleva andarsene. Abbiamo accettato quello che era il suo desiderio. Non ho vissuto gli ultimi minuti del mercato in un modo molto speciale, alla fine la Premier League chiude il mercato un'ora dopo di noi e questo ha dato del margine. Il contratto di Saul si è chiuso intorno alle 23:57 e a quel punto abbiamo ingaggiato Griezmann come volevamo e siamo stati tutti contenti".