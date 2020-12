Atletico Madrid, Savic con coraggio: “Speriamo di vincere la Liga. Simeone? Mai visto un allenatore così”

Un’annata molto particolare per il calcio mondiale colpito inevitabilmente dall’emergenza pandemica da coronavirus. Tante le incognite ma anche una certezza. l’Atletico Madrid proverà a vincere tutto. Parola di Stefan Savic, difensore dei Colchoneros, che parlando in esclusiva per Goal, ha commentato la stagione dei suoi tra campionato, Champions e i segreti del Cholo Simeone.

Savic: “Proveremo a vincere la Liga. Su Simeone…”

“Stiamo molto bene, ma non ci piace dire adesso come andrà a finire il campionato”, ha premesso Savic sulla Liga e la potenziale vittoria. “Credo sia troppo presto per fare calcoli. Stiamo giocando molto bene, abbiamo vinto otto partite, ma continuiamo a pensare ‘gara per gara’, il tutto sperando di riuscire a vincere un titolo. Speriamo di continuare così fino al termine della stagione”. “Prossima gara contro il Real e possibile +9 se si vince? Il derby significa molto per la nostra gente, è la partita che tutti vogliono giocare. Conosciamo la rivalità tra Atleti e Real e siamo pronti a vincere”.

E ancora: “Se non vinciamo la Liga è un fallimento? Non sarebbe un fallimento non vincere il campionato, questo è certo. Ci sono altre ottime squadre. Nessuno può obbligarci a vincere qualcosa. Ogni anno proviamo a vincere, abbiamo messo in bacheca l’Europa League, la Supercoppa e siamo stati vicini a trionfare in Champions League. Lotteremo su tutti i fronti, sappiamo che la squadra ha molto potenziale, ma è ancora troppo presto per dire come finirà la stagione”.

Infine un pensiero sul mister Diego Pablo Simeone: “Lui è speciale. Non ho mai visto un allenatore che è da così tanto tempo in un club avere lo stesso entusiasmo, o forse anche di più, del primo giorno. Ha un’energia incredibile e la trasmette ai giocatori: è evidente. Vive ogni partita come se la stesse giocando, mostra una passione impressionante e mi auguro che continuerà a trasmettercela”. E a proposito di grinta e di emozioni: “Senza tifosi come si gioca? Ovviamente ci mancano. Immagina come sarebbe lo stadio in questo periodo con la nostra gente. Il Metropolitan esploderebbe. Speriamo che tutti possano tornare ad essere in salute il prima possibile. Non ci mettano molto, sappiamo che i nostri tifosi valgono come un giocatore in più”.