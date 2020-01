Atletico Madrid sconfitto in Supercoppa, la lettera di un papà al figlio tifoso fa il giro del web: “Non piangere, un giorno avremo la rivincita”

L’Atletico Madrid è uscito sconfitto dalla sfida di Supercoppa contro il Real Madrid. Fatale ai Colchoneros la lotteria dei rigori. Tanta la delusione tra i giocatori della squadra di Diego Pablo Simeone, e altrettanta quella dei tifosi.

In modo particolare di un giovane ragazzo che, come riporta Marca, ha ricevuto un pensiero speciale da suo padre. Una lettera che, dopo essere stata pubblicata sui social network, ha fatto il giro del web.

RIVINCITA – A scrivere il messaggio è l’utente Twitter Aris de Burgos che spiega nel commento allegato all’immagine della lettera: “Ho voluto scrivere questo per mio figlio perché piangeva e si vergognava di andare a scuola dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid“. Nella lettera alcuni passaggi molto importanti: “Gonzalo, figlio mio, essere dell’Atletico Madrid è difficile. Troppo facile tifare Real Madrid o Barcellona. Congratulati con chiunque a scuola e pensa che un giorno avremo la nostra rivincita. […] Se non fosse stato per Courtois avremmo vinto noi. Soffrirai molto per l’Atletico, ma quando trionferà la vittoria varrà il triplo”.