Atletico Madrid, si ferma Savic: stop di 4 settimane e Juventus a rischio

Non arrivano notizie incoraggianti per l’Atletico Madrid in vista delle prossime sfide. Il centrale difensivo Stefan Savic si è infortunato nel corso di Montenegro-Bulgaria, provocandosi una lesione di secondo grado al muscolo posteriore della coscia sinistra. Il ko potrebbe tenerlo fuori per diverso tempo.

Come comunicato dalla stessa società spagnola, gli esami più approfonditi a cui si è sottoposto Savic da parte dello staff medico dell’Atletico Madrid hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo posteriore della coscia sinistra e lo stop previsto si aggira intorno al mese, fra le 3 e le 4 settimane. Il recupero coinciderebbe proprio con la sfida di Champions League contro la Juventus del prossimo 26 novembre. Difficile, quindi, che il difensore possa essere già in ritmo partita in quel momento.