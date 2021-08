Atletico Madrid, si sogna Bernardo Silva

L'Atletico Madrid sogna di poter ingaggiare l'esterno portoghese, ma in questo momento la trattativa appare in salita.

TRATTATIVA - Secondo le indiscrezioni, provenienti dalla Spagna, la squadra madrilena vorrebbe tesserare l'esterno spagnolo, che tanto bene ha fatto anche all'ultimo Europeo. Sulle sue tracce, ci sarebbe anche il Barcellona, ma l'Atletico Madrid, in questo momento sarebbe in vantaggio. I due club spagnoli, vorrebbero acquistarlo in prestito, magari con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in base a determinate condizioni, inserite nel contratto. Per ora il Manchester City, non ha aperto a questa possibilità. Guardiola lo stima, ma già nell'ultima stagione, il portoghese non era più un calciatore inamovibile. Non si esclude, che negli ultimi giorni di mercato, i colchoneros riescano ad acquistarlo, in modo tale da avere un organico competitivo, non solo nella Liga, ma anche in Champions League.