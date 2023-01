Atletico Madrid, Simeone: “Ancelotti bravo in tutto, voglio imparare da lui”

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone , ha parlato alla vigilia della partita dei quarti di finale di Coppa di Spagna con il Real Madrid. “Hanno molti fuoriclasse. Dobbiamo mantenere il nostro gioco per cercare di creare problemi all'avversario. Non posso individuare un solo giocatore del Real Madrid, molti giocatori sono importanti per questo club. Questa è una squadra molto competitiva. Dobbiamo mostrare tutto il nostro entusiasmo e la voglia di sconfiggerli. Per quanto riguarda mister Ancelotti, mi piacerebbe molto conoscerlo e imparare da lui. Carlo mi sembra una brava persona e un grande allenatore” conclude Simeone. La partita dei quarti di finale della Coppa di Spagna si terrà domani, 26 gennaio, allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid con calcio d'inizio alle 21.