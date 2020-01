Atl. Madrid, Simeone: “Momento negativo ma dico grazie ai tifosi perchè…”

Torna a fare punti l’Atletico Madrid. 0-0 contro il Leganes che certifica la crisi dei Colchoneros, ma in parte una ripresa dopo due k.o. di fila. Il tecnico Diego Simeone, come riporta Marca, ha fatto il punto sul momento negativo dei suoi. Ecco le sue parole:

DIFFICILE – “Non siamo riusciti ad esprimere il calcio che volevamo nella prima frazione. Dopo due sconfitte consecutive è normale scendere in campo con qualche sicurezza in meno e un po’ di ansia. Nel secondo tempo, invece, siamo scesi meglio in campo anche grazie ai nostri tifosi che ci stanno vicino anche in questo momento negativo. Non sono i grandi nomi a farti vincere le partite ma la concentrazione e la determinazione che oggi abbiamo avuto solo nel secondo tempo. La fiducia la si trova lavorando per trovare le soluzioni migliori a questo momento della squadra. Adesso abbiamo una settimana importante per ritrovare la calma e farci trovare pronti alla prossima partita”, ha concluso Simeone.