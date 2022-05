Atletico Madrid, Simeone e i 10 derby vinti contro il Real: “Avuta fortuna…”

Il commento del Cholo sulla stagione dell'Atletico e il suo futuro

STAGIONE E FUTURO - "400 partite con l'Atletico? Una cosa che mi emoziona perché non è facile avere tale continuità di lavoro nel mondo del calcio. Se ce ne saranno altre in futuro? Non è il momento di parlare di questo". Poi si evita, per ora, un bilancio della stagione che deve ancora concludersi: "Quando avremo finito la nostra stagione, che ancora non si è conclusa, valuteremo nel complesso la nostra annata. Faremo le necessarie analisi e l'autocritica necessaria per crescere nel presente e nel futuro".