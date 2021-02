Atletico Madrid, Simeone e il Cholismo: “Non l’ho inventato e non saprei spiegarlo”

Lo chiamano Cholo per un motivo preciso. Diego Pablo Simeone e il suo Atletico Madrid hanno segnato un’era con quello che è ormai conosciuto come Cholismo. Gioco duro, pressing, difesa e tanto altro. Eppure, a domanda precisa su cosa significhi realmente questo termine, l’allenatore dei Colchoneros non ha saputo – o forse voluto – rispondere.

Diego Simeone e il Cholismo

Il suo Atletico Madrid scenderà in campo questa sera contro il Villarreal per il posticipo de La Liga con l’intenzione di non farsi risucchiare dalle antagoniste che sperano in un passo falso. Intanto, intervendendo in conferenza stampa, Simeone ha parlato appunto di cosa sia il Cholismo: “In realtà non ho creato io il termine, quindi non saprei come spiegarlo“, ha esordito con sopresa il mister argentino. “Quello che posso dire è che sono contento di questo percorso fatto con l’Atletico. Per tutte le persone e i calciatori con cui ho lavorato in 15 anni. Per me è stato emozionante aver disputato 716 partite se non erro. Sono ancora giovane e questo mi rende molto felice”.

Insomma. Neppure il Cholo in persona sa dare una definizione esatta del termine. In campo, però, è bene evidente come abbia le idee piuttosto chiare su cosa fare…