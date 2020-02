Atletico Madrid, Simeone fa appello ai tifosi: “Da adesso sono tutte finali. Mi aspetto uno stadio pieno”

Momento delicato per l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che, in campionato, non vince dal lontano 4 gennaio contro il Levante. Da quel momento una serie di sconfitte, compresa la finale di Supercoppa di Spagna contro i rivali del Real Madrid.

A margine della gara contro il Granada, il tecnico dei Colchoneros ha fatto appello ai propri tifosi ammettendo il momento di difficoltà: “Ci aspettano tutte finali da qui alla fine, sentiamo grandi responsabilità tra campionato e Champions”, ha detto Simeone. “Ora dobbiamo pensare solamente alla prossima partita e col Granada mi aspetto uno stadio pieno e consapevole della situazione difficile della nostra squadra. Il Granada è in fiducia, gioca un calcio propositivo e ha qualità, altrimenti non sarebbe arrivato in semifinale di Copa del Rey”.